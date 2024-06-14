العالم اليوم - صحة غزة: مقتل 37266 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر صحة غزة: مقتل 37266 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يونيو 2024 04:21 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى لمستشفيات 34 قتيلا و71 جريحا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 252 يوما، ارتفعت إلى 37266 قتيلا و85102 جريحا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أنه ما زال عدد من الضحايا، يقدرون بالآلاف، تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وسقط اليوم الجمعة عشرات الفلسطينيين بين قتيل وجريح في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

فقد أعلن تلفزيون فلسطين أن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح، مشيرا إلى أنه تم انتشال عدد من القتلى، غالبيتهم من الأطفال.

كما قتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف الحي السعودي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحس بما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك توفي طفل فلسطيني جراء سوء التغذية والجوع، الأمر الذي رفع عدد ضحايا سوء التغذية من الأطفال في قطاع غزة إلى نحو 40 طفلا.