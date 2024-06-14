العالم اليوم - مجموعة السبع تنتقد القدرة الصناعية الفائضة "الضارّة" للصين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يونيو 2024 06:24 مساءً - انتقد قادة مجموعة السبع خلال انعقاد قمّتهم في إيطاليا، القدرة الصناعية الفائضة "الضارّة" للصين، وفقاً لمسودة بيان، الجمعة.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية بين بكين والغرب، قال قادة مجموعة السبع في البيان "نعرب عن مخاوفنا بشأن الاستهداف الصناعي المستمر من قبل الصين والسياسات والممارسات التي لا تتناسب مع السوق والتي تؤدي إلى تداعيات عالمية وتشوّهات في السوق وقدرة فائضة ضارّة في مجموعة متزايدة من القطاعات".

ومن جهة أخرى، تطرّق قادة مجموعة السبع، وفق مسودّة البيان، إلى التوغّلات "الخطيرة" للصين في بحر الصين الجنوبي، وسط مخاوف من التصعيد في منطقة آسيا-المحيط الهادئ المتنازع عليها.

وقال البيان: "نستمرّ في معارضة استخدام الصين الخطير لخفر السواحل والميليشيات البحرية في بحر الصين الجنوبي وعرقلتها المتكرّرة لحرية الملاحة في المياه الدولية".