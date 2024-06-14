حزب الله يعلن تنفيذ 14 عملية استهدفت الجيش الإسرائيلي وتمركزاته في المنطقة الشمالية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني يوم الجمعة تنفيذه 14 عملية استهدفت الجيش الإسرائيلي وتمركزاته في المنطقة الشمالية.
وقال الحزب في بيانات منفصلة إنه استهدف عند الساعة 08:55 من صباح يوم الجمعة تجمعا لجنود إسرائيليين في خلة وردة بالأسلحة الصاروخية.
وأضاف أنه وفي حدود الساعة 09:30 قصفت المقاومة الإسلامية موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.
وأعلن أيضا استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما أعلن عن تنفيذ قصف استهدف موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
وكشف الحزب أنه قصف مستعمرتي كريات شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق، بالإضافة إلى استهداف مبان يستخدمها الجنود الإسرائيليون في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
وذكر أنه دمر منظومات تجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة، كما قصف التجهيزات التجسسية في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها.
وأفاد بأنه استهدف انتشارا لجنود إسرائيليين في محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا وفي محيط حرش برعام بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا أن الإصابات كانت مباشرة.
وأعلن أيضا قصف منظومة فنية في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.
وفي آخر بياناته أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرة مرغليوت ومباني في مستعمرة مسكفعام بصواريخ الكاتيوشا.