نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بن زايد: التعامل المسؤول مع التقنيات الناشئة يجعلها رافدًا للتنمية المستدامة والأمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن التعامل المسؤول والأخلاقي مع التقنيات الناشئة يجعلها رافدًا للتنمية المستدامة والأمن والازدهار للجميع، وأن الإمارات حريصة على ترسيخ التعاون الدولي لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التعامل مع التحديات العالمية المشتركة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تعليقًا على مشاركته في جلسة مجموعة السبع بشأن الذكاء الاصطناعي والطاقة التي عقدت تحت عنوان "الطاقة والذكاء الاصطناعي.. إفريقيا وإقليم البحر الأبيض المتوسط": "سعدت بالمشاركة في جلسة ضمن قمة مجموعة السبع في إيطاليا حول الذكاء الاصطناعي والطاقة، وأشكر جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء على دعوتها الكريمة.. الإمارات حريصة على ترسيخ التعاون الدولي لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التعامل مع التحديات العالمية المشتركة وفي مقدمتها تحدي الطاقة. التعامل المسؤول والأخلاقي مع التقنيات الناشئة يجعلها رافدًا للتنمية المستدامة والأمن والازدهار للجميع".