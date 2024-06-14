نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مجموعة السبع": على روسيا دفع 486 مليار دولار تعويضات لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مجموعة السبع، في بيان يوم الجمعة، إنه "يجب على روسيا دفع 486 مليار دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".

وذكر البيان: "وفقا للبنك الدولي، فإن هذه الأضرار تتجاوز بالفعل 486 مليار دولار".

وجاء في البيان أيضا أن "الأصول الروسية في الغرب ستظل مجمدة حتى انتهاء الصراع ودفع المبلغ المحدد لكييف".

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبيةk أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، إلى استخدام عائدات الأصول الروسية لصالح القوات الأوكرانية.

كما صرحت دير لاين بأن أوكرانيا ستحصل على 1.5 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية بحلول يوليو المقبل.

وتضغط الولايات المتحدة على دول مجموعة السبع لتقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا تضمنه الأصول الروسية المجمدة في الغرب، وأغلبها في أوروبا.

ووصفت الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا والبالغ حجمها قرابة 300 مليار دولار، بالسرقة، فيما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن موسكو لن تترك مصادرة أصولها المجمدة في الغرب دون رد.

وحذرت روسيا مرارا من مصادرة أصولها أو استخدام عائداتها، مشددة على أن الإجراء ينتهك القوانين الدولية، كما حذر المركزي الأوروبي من أن مثل هذا الإجراء يهدد سمعة اليورو على المدى البعيد، ودعا للتحلي ببعد النظر إلى ما وراء الصراع في أوكرانيا.