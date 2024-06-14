نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: خمسة مصابين في اجتياح إسرائيلي لمدينة البيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 5 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي منها 3 إصابات خطيرة.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينتي رام الله والبيرة ومخيم الأمعري وحي أم الشرايط.

وأعلن الهلال الاحمر في بيان أن طواقمه في رام الله والبيرة تتعامل مع إصابات بالرصاص الحي بينها إصابة لشخص مصاب في منطقة البطن، موضحة أن وضعه حرج، وأضاف البيان أن المصاب نقل للمستشفى.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان أن الجيش اعتقل فلسطينيين خلال عمليات الاقتحام المستمرة.