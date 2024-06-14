فى اليوم الـ252... الاحتلال يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني بغزة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قصف إسرائيلي على غزة

نشرت صفحة قناة القاهرة الإخبارية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، اليوم الجمعة، إنفوجرافًا كشفت فيه عن أعداد الشهداء الفلسطينيين جراء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي.





وفي أحدث إحصائية لآثار العدوان، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنَّ حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 37.202 بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 84.932. وذكرت وسائل إعلام أنّ 3 سيدات استشهدن في قصف استهدف منزلاً قرب دوار حيدر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة أبو جلمبو بجوار المنتزه في بلوك 2 قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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