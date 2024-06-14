واشنطن تعاقب مجموعة إسرائيلية هاجمت قوافل مساعدات غزة

جدة - نرمين السيد - الخارجية الأمريكية

قال مسؤولون أمريكيون، إنّ واشنطن ستفرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية الجمعة، لمهاجمتها قوافل مساعدات إنسانية متجهة إلى المدنيين الذين يتضورون جوعًا في غزة، في أحدث خطوة تستهدف جهات تعتقد واشنطن أنها تهدد فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وستستهدف العقوبات مجموعة TSAV 9 التي لها صلات بجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب أنشطة تشمل منع شحنات المساعدات وإتلافها.

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