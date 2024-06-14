إطلاق 60 قذيفة صاروخية من الجنوب اللبناني نحو المستوطنات الشمالية

جدة - نرمين السيد - إطلاق صواريخ - صورة أرشيفية

نقلت فضائية القاهرة الإخبارية، عن إذاعة جيش الاحـتلال، أن 60 قذيفة صاروخية أطلقت من الجنوب اللبناني نحو المستوطنات الشمالية منذ صباح اليوم.





في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط 3 صواريخ بمناطق مفتوحة في ياعارا بالجليل الأعلى، شمال إسرائيل. وأعلن مسؤولون فلسطينيون، بأنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة استشهد 15694 طفلا و10367 امرأة ودمر الاحتلال آلاف البنايات السكنية والجامعات والمساجد.

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