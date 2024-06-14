مجموعة السبع: "أونروا" يجب أن تعمل دون عائق في غزة

جدة - نرمين السيد - دعا زعماء مجموعة السبع، اليوم الجمعة، إلى ضرورة السماح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) بالعمل من دون عائق في قطاع غزة، بحسب موقع القاهرة الإخبارية.





وقالت المجموعة وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة: "إننا متفقون على أنَّ من الأهمية بمكان أن تكون الأونروا وغيرها من منظمات وشبكات التوزيع التابعة لوكالات الأمم المتحدة قادرة بشكل كامل على تقديم المساعدات لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، وأداء تفويضها بفعالية".

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