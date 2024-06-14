إعلام إسرائيلى: سقوط 3 صواريخ بمناطق مفتوحة فى ياعارا بالجليل الأعلى

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جدة - نرمين السيد - دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي
وفي سياق آخر، قال العميد أمين حطيط، خبير عسكري واستراتيجي، إن موجة التصعيد الحالية بدأتها إسرائيل عندما قامت باستهداف قيادات في المقاومة الإسلامية والعمق اللبناني، وصولا إلى الهرمل على بعد 150 كم من الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وأضاف "حطيط"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل بادرت بالتصعيد للتملص من المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار في غزة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن، ولإرضاء اليمين المتطرف الذي يرفض وقف إطلاق النار، فأراد بنيامين نتنياهو أن يقدم حلا بديلا لوقف إطلاق النار وحرب غزة بأن يفتح الجبهة الجنوبية، بالإضافة إلى رغبة نتنياهو بأن يورط الولايات المتحدة بمواجهة مباشرة مع المقاومة في جنوب لبنان، وعند ذلك ينكفئ ولا يقوم بأي عمل وتكون المواجهة بين حزب الله وأمريكا.
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