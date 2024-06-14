تسلسل زمني.. مبادرات مصرية لوقف العدوان على غزة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - منذ أنَّ بدأت الأزمة الأخيرة في قطاع غزة، والجهود المصرية لم تتوقف لوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعملت على محاولة إفشال الخطط الإسرائيلية لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية مستخدمة أدواتها السياسية والدبلوماسية كافة.





وفي الإنفوجراف التالي يرصد "دوت الخليج" المبادرات المصرية منذ اندلاع العدوان على القطاع المكلوم، إذ إنّ شهد ديسمبر 2023 قدمت القاهرة مبادرة لوقف العمليات القتالية، واحتوت على: "هدنة إنسانية وإطلاق 40 محتجزًا إسرائيليًا وإطلاق سراح 120 فلسطينيًا وإقامة حوار وطني فلسطيني وانسحاب إسرائيل من غزة". وفي مارس 2024 اقترحت مصر وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، كما أنَّ الوساطة المصرية غيرت وجهة النظر الإسرائيلية ولم يتم التوصل لتوافق حول الانسحاب من شمال غزة.

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