مسؤول أمريكي: نستعد لإزالة رصيف غزة البحري مؤقتا بسبب ظروف البحر

جدة - نرمين السيد - رصيف مساعدات غزة العائم

قالت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي، إننا نستعد لإزالة رصيف غزة البحري مؤقتا بسبب ظروف البحر.





وأعلنت فصائل عراقية، قصف ميناء حيفا في عملية هي الثالثة من نوعها خلال 24 ساعة. من ناحية أخرى، أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف موقع كيسوفيم العسكري التابع للاحتلال برشقة صاروخية.

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