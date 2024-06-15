الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس وحتى اليوم 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، بأن الاعتقالات تركزت في محافظة الخليل.. فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، وسلفيت، وقلقيلية.

وذكر البيان المشترك أن قوات الاحتلال تواصل اقتحامها محافظة جنين ومخيمها منذ صباح اليوم، ولم يتسن التأكد بعد من حالات الاعتقال حتى اللحظة.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال ينفذ أثناء عمليات الاعتقال، اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل الفلسطينيين.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 9185 شخصا، وتشمل الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.