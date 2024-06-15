عاجل- انفجار عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية بقطاع غزة ووقوع إصابات

جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، انفجار عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية بقطاع غزة، لافتة إلى أن هناك أنباء عن وقوع إصابات، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن العجز عن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة يجعل من الصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع تواليًا، حيث تقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي نحو حي تل السلطان شمالي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت، في حين يتواصل قصف مدفعي وجوي عنيف على عدد من المناطق في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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