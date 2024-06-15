عاجل-إصابات إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في بنت جبيل جنوب لبنان

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جدة - نرمين السيد - غارات إسرائيلية على جنوب لبنان - صورة أرشيفية
وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مبنى تابعا لحزب الله في كفر كلا جنوبي لبنان، الليلة الماضية، لافتًا كذلك إلى سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال مع لبنان.
كما أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أنه استهدف وحدة المراقبة والعمليات الجوية الإسرائيلية في قاعدة ميرون بالصواريخ، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في الموقع الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، شددت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، على أن العجز عن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة يجعل من الصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله.
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