عاجل-إصابات إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في بنت جبيل جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بوقوع إصابات جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في منطقة "بنت جبيل" جنوب لبنان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مبنى تابعا لحزب الله في كفر كلا جنوبي لبنان، الليلة الماضية، لافتًا كذلك إلى سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال مع لبنان.

كما أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أنه استهدف وحدة المراقبة والعمليات الجوية الإسرائيلية في قاعدة ميرون بالصواريخ، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في الموقع الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، شددت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، على أن العجز عن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة يجعل من الصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله.