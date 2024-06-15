عاجل- مقتل 8 جنود إسرائيليين في احتراق ناقلة جند عقب استهدافها بقذيفة بغزة

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، مقتل 8 جنود جراء احتراق ناقلة جند بشكل كامل، عقب استهدافها بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية انفجار عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية بقطاع غزة، لافتة إلى أن هناك أنباء عن وقوع إصابات. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع تواليًا، حيث تقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي نحو حي تل السلطان شمالي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت، في حين يتواصل قصف مدفعي وجوي عنيف على عدد من المناطق في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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