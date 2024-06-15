آليات الاحتلال تتقدم نحو حي تل السلطان.. وقصف عنيف في مناطق رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم نحو حي تل السلطان شمالي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





كما أشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن هناك قصفا مدفعيا وجويا عنيفا لعدد من المناطق في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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