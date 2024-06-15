إعلام إسرائيلي: عدم وقف إطلاق النار في غزة يصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله

جدة - نرمين السيد - غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

شددت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، على أن العجز عن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة يجعل من الصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب الإعلام الإسرائيلي، انفجرت عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية بقطاع غزة، اليوم السبت، لافتة إلى أن هناك أنباء عن وقوع إصابات. ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل. فيما تشير التقارير إلى توجهات إسرائيلية نحو شن حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله، حيث أجرى جيش الاحتلال عدة تدريبات تحاكي حربًا على هذه الجبهة. وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مبنى تابعا لحزب الله في كفر كلا جنوبي لبنان، الليلة الماضية، لافتًا كذلك إلى سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال مع لبنان.

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