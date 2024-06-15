بعد بوتين.. الرئيس الصيني يُهنئ رامافوزا بإعادة انتخابه رئيسًا لجنوب إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أرسل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى سيريل رامافوزا؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجنوب إفريقيا لولاية ثانية.

وكان قد أعيد انتخاب رامافوزا، زعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، من قبل الجمعية الوطنية، رئيسا للبلاد للسنوات الخمس المقبلة.

وجاء ذلك بعد أن توصل حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم، إلى اتفاق مع عدد من الأحزاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد هنأ سيريل رامافوزا؛ لإعادة انتخابه رئيسا لجنوب إفريقيا لولاية ثانية.