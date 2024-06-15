نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 8 جنود إسرائيليين جراء تفجير مدرعة في رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن مقتل 8 جنود إسرائيليين جراء تفجير ناقلة جند خلال المعارك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال موقع "حدشوت بزمان" العبري، إنه "في حدود الساعة الخامسة فجرا، في غزة تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة".

وأضاف: "مروحيات إسرائيلية تحمل جنودا من حدث رفح هبطت في مستشفيات بيلنسون وشعاري تسيديك".

وأكد أن الجيش أبلغ عائلات ثمانية جنود إسرائيليين بمقتل أولادهم في معارك قطاع غزة، بعد إصابة آليتهم بصاروخ مضاد للدروع.

وما يزال عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يرتفع منذ بداية الحرب يوم 7 أكتوبر، وتقول مصادر إن العدد تجاوز الـ600، إلى جانب آلاف المصابين.

وكشف تقرير إسرائيلي، أمس الجمعة، أن كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد يقدرون بأن العملية العسكرية في رفح ستنتهي بعد أيام قليلة.