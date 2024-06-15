العالم اليوم - وفاة حارس مرمى دولي بعد أيام من تألقه واختياره رجل المباراة

انتم الان تتابعون خبر وفاة حارس مرمى دولي بعد أيام من تألقه واختياره رجل المباراة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 01:25 مساءً - أعلن نادي ميلوول الإنجليزي، السبت، وفاة حارس مرماه ماتيا ساركيتش عن عمر 26 عاما.

ولم يكشف النادي المنافس في الدرجة الثانية عن مزيد من التفاصيل بشأن الوفاة الصادمة.

وتعرض ساركيتش لوعكة صحية أثناء وجوده في عطلة دولية مع منتخب الجبل الأسود، وذكرت صحيفة "فيستي" المحلية أنه توفي في شقة في مدينة بودفا في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وكانت آخر مباراة لساركيتش مع الجبل الأسود قبل 10 أيام، حيث خسر أمام بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، في ظهوره الدولي التاسع.

وأنقذ ساركيتش 9 تسديدات خلال ودية بلجيكا، واختير أفضل لاعب في المباراة بفضل أدائه المتميز.

قال ميلوول: "الجميع في النادي يرسلون حبهم وتعازيهم لعائلة ماتيا وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية. النادي لن يدل بأي تعليق آخر في هذا الوقت ويطلب احترام خصوصية عائلته".

ولعب ساركيتش 33 مباراة مع ميلوول اللندني، منذ انضمامه من فريق ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس الماضي.

ولعب في أكاديميات أندرلخت للشباب في بلجيكا ثم أستون فيلا في إنجلترا، وقضى 5 سنوات في فيلا قبل أن يغادر عام 2020 وينضم إلى ولفرهامبتون.

وكانت لدى ساركيتش فترات على سبيل الإعارة في فرق إنجليزية من الدرجة الأدنى، مثل برمنغهام وستوك.