إعلام الأونروا: استشهاد 193 من موظفي الوكالة في غزة منذ 7 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في "أونروا"

أكدت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، اليوم السبت، استشهاد 193 من موظفي الوكالة في غزة منذ 7 أكتوبر.





وقالت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في "أونروا"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن المعابر البرية هي الأكثر فعالية لإدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدة أن إسرائيل مستمرة في انتهاك القوانين الدولية وتُدمر منشآت تابعة للوكالة في غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع تواليًا، حيث تقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي نحو حي تل السلطان شمالي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت، في حين يتواصل قصف مدفعي وجوي عنيف على عدد من المناطق في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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