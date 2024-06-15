يونيسيف: العدوان الإسرائيلي ينتهك الأطفال في غزة نفسيا وجسديا

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم السبت، إن أعدادًا كبيرة من الأطفال يتم الاعتداء عليهم نفسيًا وجسديًا في قطاع غزة جرا ء العدوان الإسرائيلي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل أيام، أكدت "اليونيسيف، أن تسعة من كل 10 أطفال في غزة يعانون من فقر غذائي حاد ولا يمكنهم الحصول على مجموعات غذائية كافية من أجل الحفاظ على نموهم.

وفي تقرير نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية، ذكرت المنظمة أن الأعمال العدائية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية التي استمرت لأشهر في قطاع غزة أدت إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي، والذي كان له عواقب كارثية على الأطفال وعائلاتهم.

كما أشارت يونيسيف إلى أن القتال في جميع أرجاء القطاع تسبب في تدمير الأراضي الزراعية، وتضور الماشية جوعا، وتدمير أسطول الصيد، بالإضافة إلى تدمير منشآت تجهيز الأغذية والمستودعات.

كما استدعى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الملحق العسكري الاسرائيلي عيدسي هليبرمان، حيث أبلغه بوضع إسرائيل علي قائمة الدول والكيانات قتلة الأطفال فيما يعرف بـ"قائمة العار".

وأعلن جوتيريش أنه سيتم التوقيع علي القرار، كما سيجري عقد جلسة بمجلس الأمن لإدراج إسرائيل ضمن قائمة دول العار، فيما فشل هيلبرمان في إثناء أمين عام الأمم المتحدة عن قراره.