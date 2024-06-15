إعلام: انتشال جثامين 9 شهداء من تحت الأنقاض في مدينة رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - هجوم الاحتلال على منطقة المواصي غرب رفح الفلسطينية

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، انتشال جثامين 9 شهداء من تحت الأنقاض في مدينة رفح الفلسطينية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع تواليًا، حيث تقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي نحو حي تل السلطان شمالي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت، في حين يتواصل قصف مدفعي وجوي عنيف على عدد من المناطق في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أكدت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، استشهاد 193 من موظفي الوكالة في غزة منذ 7 أكتوبر.

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