شرطة الاحتلال تخصص وحدة نخبة لمواجهة المتظاهرين المطالبين بصفقة المحتجزين

جدة - نرمين السيد - عائلات المحتجزين

خصصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي "وحدة نخبة" للتعامل مع المتظاهرين المطالبين بإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة، حسبما أفادت به مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة، منذ قليل.





وفي تصريحات له، أمس الجمعة، أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي المستقيل، بيني جانتس، على ضرورة أن تدفع إسرائيل ثمنًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة تصل إلى عامين، نظير عودة جميع المحتجزين لدى حركة حماس. وشدد جانتس على أهمية أن تتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لضمان عودة المحتجزين، لافتًا إلى أن القرارات الحكومية باتت تتأثر بالاعتبارات السياسية، وهو ما يجعله يشعر بالقلق المتزايد تجاه التطورات الحالية في القضية.

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