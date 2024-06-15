نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تقدم مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ1.5 مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، عن تقديم مساعدات تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار لصالح أوكرانيا، على أن يخصص جزء منها لقطاع الطاقة، وتحسين الوضع الإنساني في البلاد، جراء الحرب الروسية المستمرة منذ 27 شهرًا.

وجاء هذا الإعلان في أثناء حضور هاريس لقمة السلام الخاصة بأوكرانيا في لوسيرن بسويسرا، حيث من المقرر أن تلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتلقي كلمة في الجلسة العامة للقمة.

وقال مكتب نائبة الرئيس، إن مبلغ 1.5 مليار دولار يتضمن 500 مليون دولار من التمويل الجديد للمساعدات المخصصة لقطاع الطاقة، وإعادة توجيه 324 مليون دولار من الأموال المعلن عنها سابقًا نحو إصلاحات عاجلة للبنية التحتية للطاقة، واحتياجات أخرى في أوكرانيا.

وأضاف المكتب: "ستساعد هذه الجهود أوكرانيا على مجابهة آثار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في الآونة الأخيرة من خلال دعم الإصلاحات، وعودة العمل بشكل معتاد، وتحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة انقطاع إمدادات الطاقة، ووضع الأساس لإصلاح وتوسيع نظام الطاقة في أوكرانيا".

كما أعلنت هاريس، تقديم أكثر من 379 مليون دولار من المساعدات الإنسانية من وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمساعدة اللاجئين، وغيرهم من المتضررين من الحرب.