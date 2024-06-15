حزب الله: استهدفنا تمركزا للاحتلال في موقع ‏يارون وأوقعنا قتلى ومصابين

جدة - نرمين السيد - حزب الله يستهدف مستوطنات إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أنه استهدف تمركزًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع ‏"يارون" بصاروخ موجه، مؤكدًا أنه أوقع بينهم قتلى ومصابين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله أنه استهدف وحدة المراقبة والعمليات الجوية الإسرائيلية في قاعدة ميرون بالصواريخ، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في الموقع الإسرائيلي. كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مبنى تابعا لحزب الله في كفر كلا جنوبي لبنان، الليلة الماضية، لافتًا كذلك إلى سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال مع لبنان. فيما شددت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، على أن العجز عن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة يجعل من الصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله.

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