الصحة الفلسطينية: مجازر الاحتلال الإسرائيلي خلفت 15 ألف طفل شهيد في غزة

جدة - نرمين السيد - ارتقاء شهداء في قصف غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت 15 ألف طفل شهيد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وحذرت الصحة الفلسطينية من أن الواقع الإنساني في شمال غزة يشهد مجاعة وإبادة جماعية، لافتة إلى أن هناك نحو 10 آلاف مصاب حالاتهم حرجة ويحتاجون إلى العلاج خارج القطاع. كما نوهت الصحة الفلسطينية بأن 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة معرضات لخطر الإجهاض، ويعانين سوء التغذية.

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