«شؤون الحرمين» تترجم خطبة عرفة بـ37 لغة عالمية

جدة - نرمين السيد - ماهر المعيقلي

ترجمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خطبة يوم عرفة اليوم السبت، خلال موسم الحج الحالي إلى 37 لغة عالمية، من خلال بث مباشر بـ20 لغة، وترجمة غير متزامنة بـ17 لغة أخرى.





يأيتي ذلك لتمكين المسلمين من متابعة الخطبة عبر منصة منارة الحرمين، وقناة الهيئة على منصة "يوتيوب"، وتطبيق "نسك"، وترددات "FM" في منطقة عرفة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة يهدف إلى إبراز الصورة المشرقة والحضارية للدين الإسلامي، وتعزيز وسطيته واعتداله وقيمه، وتقديم خدمة أفضل لضيوف الرحمن والمسلمين حول العالم.

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