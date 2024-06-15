حزب الله: قتلى ومصابون في صفوف جنود الاحتلال إثر استهداف قاعدة «خربة ماعر»

أعلن حزب الله اللبناني، منذ قليل، وقوع قتلى ومصابين في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي إثر استهداف قاعدة "خربة ماعر" بطائرة المسيرة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.





وقبل قليل، دوت صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الغربي شمالي دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تحسبا لتسلل مسيرات من جنوب لبنان.

كما أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تمركزًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع ‏"يارون" بصاروخ موجه، مؤكدًا أنه أوقع بينهم قتلى ومصابين.

كذلك، استهدف حزب الله وحدة المراقبة والعمليات الجوية الإسرائيلية في قاعدة ميرون بالصواريخ، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في الموقع الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مبنى تابعا لحزب الله في كفر كلا جنوبي لبنان، الليلة الماضية.

وفي هذا السياق، شددت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، على أن العجز عن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة يجعل من الصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله.