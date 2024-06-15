ماكرون: فرنسا تمر بلحظة خطيرة جدا مع تقدم اليمين واليسار المتطرفين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 03:31 مساءً - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تواجه لحظة "خطيرة جداً" مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية فى غمرة، اضطراب أسواق المال بسبب تقدم اليمين واليسار المتطرفين فى البلاد حالياً فى استطلاعات الرأى.

وأدت حالة الغموض السياسى بالفعل إلى عمليات بيع محمومة للسندات والأسهم الفرنسية بعد أن دعا ماكرون فجأة إلى إجراء الانتخابات، فى أعقاب الهزيمة التى منى بها حزبه الحاكم من تيار الوسط على يد حزب التجمع الوطنى المناهض للاتحاد الأوروبي، بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبى الأحد الماضى.

وأضاف ماكرون في ختام قمة مجموعة السبع في إيطاليا: "نمر بلحظة خطيرة جداً من تاريخ بلادنا. هناك قضايا كبرى موضع اختبار في ظل حروب وتحديات اقتصادية غير مسبوقة".

ووصف ماكرون الكتلتين بأنهما "متطرفان"، وقال إن أياً منهما ليس جاداً سياسياً أو واقعياً اقتصادياً.