العالم اليوم - نيوس السويسرية تعتزم إنشاء مصنع للبروتينات البديلة في أبوظبي

انتم الان تتابعون خبر نيوس السويسرية تعتزم إنشاء مصنع للبروتينات البديلة في أبوظبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 06:28 مساءً - أعلن مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه "AGWA"، عزم شركة "نيوس - NUOS" السويسرية العاملة في إنتاج البروتينات البديلة، تأسيس مركز للابتكار ومرافق لإنتاج البروتينات البديلة في أبوظبي.

وتؤسس شركة "نيوس" مقراً رئيسياً لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي للاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي ومواردها الكبيرة في تعزيز نموها في أوروبا وأميركا الشمالية وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيشكل المقر الجديد مركزاً رئيسياً للابتكار والإنتاج والتسويق يسهم في تعزيز مشاريع الشركة وإدارة عملياتها العالمية. ويعزز الحضور القوي للشركة في أبوظبي جهود الإمارة الهادفة إلى ريادة قطاع الغذاء والمياه العالمي، والمتوقع أن تبلغ قيمته 77.4 تريليون درهم بحلول العام 2045.

ومع ارتفاع مخاطر التحديات المناخية على المستوى العالمي، تتزايد الجهود الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على لحوم المواشي والدواجن في التغذية ما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الغذاء والتي تصل إلى ما نسبته 34 بالمئة من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، ما يجعل قطاع الغذاء ثاني أكبر مساهم في هذه الانبعاثات بعد قطاع الطاقة.

وتشكل البروتينات البديلة حلا واعدا لهذه التحديات إذا ما استطاع قطاع الغذاء العالمي توحيد الجهود والموارد لتوسيع الاستفادة من ابتكارات الشركات الرائدة في مجال إنتاج البروتينات البديلة.

وستسهم الشراكة الاستراتيجية بين "AGWA" وشركة "نيوس" في تعزيز مكانتها كشركة مستقلة رائدة عالمياً لتطوير وتصنيع البروتينات البديلة، وتوفيرها بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار مماثلة لمنتجات اللحوم التقليدية، وبالتالي تحفيز الطلب العالمي على هذه المنتجات وإتاحتها بأسعار تنافسية وجودة تلبي توقعات المستهلكين.

كما ستتعاون الشركة مع مراكز البحث والتطوير في أبوظبي في المجالات المتعلقة بتقنيات الأغذية المبتكرة والمستدامة، وتكرس شراكات بناءة مع المؤسسات الأكاديمية في أبوظبي لتطوير قدرات المواهب المحلية وتدريبها على أحدث هذه التقنيات.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "يمثل تأسيس منشأة عالمية رائدة لإنتاج البروتين البديل في أبوظبي خطوة مهمة في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الهادفة إلى الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي العالمي. ونتطلع إلى أن تسهم المنشأة الجديدة في زيادة الناتج المحلي من الأغذية وتوفير المزيد من الخيارات الغذائية المستدامة والصحية للمستهلكين في دولة الإمارات والعالم".

من جانبه، قال بجورين ويت، رئيس مجلس إدارة "نيوس" السويسرية: "أنشأنا الشركة لتوفير بدائل غذائية آمنة ومستدامة ولتحقيق هذا الهدف، سنقوم ببناء أكبر مصنع في العالم لإنتاج البروتينات البديلة في مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه "AGWA" في أبوظبي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه البروتينات عبر توفير لحوم بديلة عالية الجودة وبأسعار تنافسية".

وأضاف: "يمثل "AGWA" وجهة مثالية لمنشأتنا الجديدة بفضل رؤيته ورسالته التي تتطابق مع رسالتنا، وما يوفره من بيئة أعمال تسهم في دفع عجلة التحول العالمي في قطاع الغذاء والمياه، وسعيه لتلبية الطلب المتنامي على الأنماط الغذائية الحديثة، ووضع معايير رائدة لصناعة الأغذية على مستوى العالم".