العالم اليوم - الجهاد تعلن مقتل أحد أعضائها في "هجوم الدراجة"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 06:28 مساءً - أعلنت حركة الجهاد، السبت، مقتل أحد أعضائها في هجوم إسرائيلي جنوبي لبنان.

وقالت الحركة إن الضربة أدت إلى مقتل محمد زهير خليل جلبوط، المعروف أيضا باسم "أبو خليل"، الذي يحمل الجنسية الفلسطينية. وقتل جلبوط في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية كان يستقلها، على طريق عيترون بنت جبيل جنوبي لبنان. ونشر الجيش الإسرائيلي، السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة الغارة، التي أسفرت أيضا عن إصابة شخص آخر. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن الضربة نفذت بصاروخ موجه. وفي الشهر التاسع من الحرب، تشهد الجبهة الشمالية لإسرائيل على الحدود مع لبنان تصاعدا جديدا للعنف، مع تبادل قصف مكثف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

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