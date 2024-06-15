نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل 8 من عناصره في قطاع غزة بينهم ضابط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الاسرائيلي قتل 8 من أفراده في قطاع غزة، من بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601، وضابط برتبة نقيب.

تمكنت المقاومة الفلسطينية من تفجير ناقلة جند إسرائيلية خلال المعارك بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 8 جنود إسرائيليين.

وحسب موقع /حدشوت بزمان/ العبري، وقع حدث صعب في غزة، وفي نحو الساعة 5:00 فجرًا تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة.

وقال: إن "مروحيات إسرائيلية تحمل جنودًا من حدث رفح هبطت في مستشفيات (بيلنسون وشعاري تسيديك).