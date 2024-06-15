العالم اليوم - "حادث خطير".. الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل 8 من جنوده في رفح

انتم الان تتابعون خبر "حادث خطير".. الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل 8 من جنوده في رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 07:25 مساءً - أكد الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل 8 من جنوده في في انفجار وقع بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ولم يتطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة "إكس"، إلى تفاصيل الواقعة، لكن الجناح العسكري لحركة حماس قال في وقت سابق إنه قتل وأصاب عددا من الجنود الإسرائيليين في كمين لناقلة جند مدرعة في رفح بجنوب القطاع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 8 جنود لقوا حتفهم في "حادث خطير"، إثر اصطدام مركبتهم المدرعة بعبوة ناسفة بالقرب من مخيم تل السلطان للاجئين.

وتابعت: "وقعت الكارثة في حدود الساعة الخامسة صباحا.. أنهت القوة الإسرائيلية نشاطها وكانت في طريق العودة على متن مركبة مدرعة، حين وقع الانفجار الكبير، مما أدى إلى اشتعال النيران".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قام بإخطار عائلات الضحايا، الذين لم يكشف عن أسمائهم بعد.

وأبرزت: "قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق طائرات بدون طيار في السماء، بعد وقت قصير من الحادث، لمحاولة تحديد موقع المنفذين، لكن لم يتم تحديده".

وما يزال عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يرتفع منذ بداية الحرب يوم 7 أكتوبر. وتقول مصادر إن العدد تجاوز الـ600، إلى جانب آلاف المصابين.

وكشف تقرير إسرائيلي، الجمعة، أن كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد يقدرون بأن العملية العسكرية في رفح ستنتهي بعد أيام قليلة.

وبحسب التقرير، الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية، فإن المسؤولين الأمنيين يقدرون أن العملية في رفح ستنتهي خلال أسبوعين بعد إخلاء جميع السكان المدنيين.