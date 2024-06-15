العالم اليوم - يورو 2024.. سويسرا تهزم المجر بثلاثية وتطارد ألمانيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 07:25 مساءً - حققت سويسرا فوزا هاما على المجر (3-1) السبت في كولن، في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم، لتلحق بألمانيا المضيفة التي سحقت اسكتلندا (5-1) في افتتاح البطولة.

وسجّل أهداف سويسرا كوادوو دواه (12)، زميشال أبيشر (45) وبريل إمبولو (90+3)، فيما وقّع بارناباش فارغا (66) هدف المجر.

ورفعت سويسرا رصيدها إلى ثلاث نقاط، بفارق الأهداف وراء ألمانيا التي قدّمت أداء مميزاً أمام اسكتلندا الجمعة في ميونيخ.

وقطعت سويسرا، بقيادة نجم خط الوسط المخضرم غرانيت تشاكا، شوطاً كبيراً نحو الفوز في الشوط الأوّل، إذ سيطرت على المباراة لعبا ونتيجة وسجلت هدفين.

ومع منتصف الشوط الثاني قلصت المجر النتيجة إلا أن لاعب سويسرا إمبولو قضى على آمالها في الوقت القاتل (90+3).

وفي ثالث مشاركة لها تواليا في البطولة القارية، تتطلّع سويسرا لتكرار إنجاز النسخة الاخيرة عندما بلغت ربع النهائي وخرجت بركلات الترجيح أمام إسبانيا، وذلك بعد تخطي فرنسا بثمن النهائي بركلات الترجيح أيضاً.