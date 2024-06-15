العالم اليوم - تعليق "مسيء" يسبب أزمة في توتنهام.. واعتذار علني

انتم الان تتابعون خبر تعليق "مسيء" يسبب أزمة في توتنهام.. واعتذار علني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 09:24 مساءً - اعتذر رودريغو بينتانكور، لاعب وسط توتنهام لزميله في الفريق الإنجليزي سون هيونغ مين، بسبب تعليق مسيء للكوريين الجنوبيين.

وأثناء ظهوره في برنامج تلفزيوني في أوروغواي، طلب من بينتانكور الحصول على قميص لاعب في توتنهام وأجاب: "سوني؟" في إشارة إلى النجم الكوري الجنوبي.

لكنه ألقى مزحة أشار فيها إلى أن الكوريين "يشبهون بعضهم".

ونشر بينتانكور، الموجود ضمن تشكيلة منتخب أوروغواي في "كوبا أميركا"، اعتذارا على موقع "إنستغرام"، في وقت متأخر من الجمعة.

وكتب: "أخي سوني أعتذر لك عما حدث، كانت مجرد مزحة سيئة للغاية! أنت تعلم (أنني) أحبك ولن أقلل من احترامك أو أؤذيك أو أي شخص خر. أنا أحبك أخي!"

ولم يرد سون، قائد توتنهام، علنا بعد على الاعتذار.