جدة - نرمين السيد - طائرات مسيرة - صورة أرشيفية

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية بخان يونس والسيطرة عليها، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، قالت اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت 15 ألف طفل شهيد.

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