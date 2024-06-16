إصابة 8 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية ميشيجان الأمريكية

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جدة - نرمين السيد - الشرطة الأمريكية
وقال بوشار - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - إنه عثر على جثة شخص يشتبه في أنه منفذ عملية إطلاق النار في المنزل الذي كان يعيش به مع والدته والذي يقع على بعد نصف ميل تقريبا من مسرح الجريمة.
ووصف بوشار حادث إطلاق النار بـ"العشوائي"، موضحا أن السلطات لم تحدد بعد الدافع وراء هذا الهجوم.
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