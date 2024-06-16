إصابة 8 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية ميشيجان الأمريكية

أعلن قائد شرطة مقاطعة "أوكلاند" بولاية "ميشيجان" الأمريكية مايكل بوشار، إصابة ثمانية أشخاص على الأقل بينهم طفلان في حادث إطلاق نار وقع بمنطقة ترفيهية.





وقال بوشار - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - إنه عثر على جثة شخص يشتبه في أنه منفذ عملية إطلاق النار في المنزل الذي كان يعيش به مع والدته والذي يقع على بعد نصف ميل تقريبا من مسرح الجريمة.

ووصف بوشار حادث إطلاق النار بـ"العشوائي"، موضحا أن السلطات لم تحدد بعد الدافع وراء هذا الهجوم.