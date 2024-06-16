مشعر منى يستقبل حجاج بيت الله الحرام لرمي جمرة العقبة

جدة - نرمين السيد - توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم الأحد، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم قضاء ليلتهم في مزدلفة وسط الأجواء الإيمانية، ومنظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة المملكة ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بيسر وطمأنينة.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه بعد وصول الحجاج إلى مشعر منى شرعوا في رمي جمرة العقبة اتباعا لسنة سيدنا محمد (ص)، حيث يأتي رمي الجمار تذكيرا بعداوة الشيطان الذي اعترض النبي إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه. وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر، حيث يبدأون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة، بعد ذلك يستمرون في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق في منى يذكرون الله كثيرا ويشكرونه أن من عليهم بالحج، ويكملون رمي الجمرات الثلاث يبدأون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات.

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