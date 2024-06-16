وزير المالية الإسرائيلي: السيطرة على قطاع غزة الطريقة الوحيدة لتحقيق النصر

جدة - نرمين السيد - وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إن "السيطرة على قطاع غزة هي الطريقة الوحيدة لتحقيق النصر"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان سموتريتش، قد صرح في وقت سابق، إن "دخول رفح الفلسطينية أمر ضروري، ولا يمكن أن نقبل استمرار حـماس في احتجاز مواطنينا". يأتي ذلك، فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسط حصار خانق، وإصرار إسرائيلي على ارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق سكان القطاع، سواء من خلال حصار التجويع أو القصف العشوائي واستهداف النازحين والمخيمات والمستشفيات.

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