فصائل فلسطينية: تمكنا من إيقاع قوة إسرائيلية غرب رفح

جدة - نرمين السيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها تمكنت من إيقاع قوة إسرائيلية متوغلة في الحي السعودي غرب رفح الفلسطينية بكمين محكم، مشيرة إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت أمس، أن 8 جنود إسرائيليين قتلوا في انفجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. من جانبه، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مقتل الـ 8 جنود، قائلا "دفعنا ثمنا يقطر القلب في حربنا العادلة للدفاع عن الوطن، ونقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا ومستقبلنا ونحارب من أجل استعادة المخطوفين". وأضاف: "عدونا ليست لديه نية التوقف ولا بديل عن النصر، ونحن في ذروة حرب صعبة على جبهات عدة بما فيها المحافل الدولية وأمامنا تحديات كثيرة".

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