جيش الاحتلال يعلن تفاصيل الهدنة التكتيكية في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سينفذ هدنة تكتيكية يوميا جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال جيش الاحتلال، إن الهدنة التكتيكية ستطبق من الساعة 8:00 إلى الساعة 19:00 كل يوم وحتى إشعار آخر انطلاقا من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ثم شمالا.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد أكد أن "قرار الوقف المؤقت للعمليات جنوبي غزة لم يعرض على مجلس الوزراء وهو مخالف لقراراته".

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من قرر هدنة تكتيكية لغرض انتقال إنساني في غزة لا سيما عندما يسقط جنودنا بالمعركة، لا يجب أن يستمر في منصبه.