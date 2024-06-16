الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية بالضفة الغربية

أفاد الإعلام الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية نحو مخيم الفارعة بالضفة الغربية، واندلعت اشتباكات، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت أمس السبت، من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية جراء الهجمات على المرافق الطبية والقيود الصارمة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية.

وبالتزامن مع استمرار العدوان على قطاع غزة للشهر التاسع تواليًا، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما رفع حصيلة الضحايا المدنيين في الضفة الغربية إلى 534 شهيدًا جراء الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر.