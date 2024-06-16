الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال يعوق عمل قوافل المساعدات في غزة

قال رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن "الشعب الفلسطيني بقطاع غزة يعاني انتشار المجاعة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل".





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يعوق عمل قوافل المساعدات الإنسانية في غزة، مشددا على ضرورة ممارسة ضغط دولي يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتابع بالقول إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية"، مضيفا أن نتنياهو يعطل الجهود الدولية التي تسعى لوقف الحرب من أجل الاستمرار في منصبه.

كما شدد على أن إسرائيل في مأزق على كل المستويات وباتت منبوذة دوليا.