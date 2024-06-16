جدة - نرمين السيد - مراسل القاهرة الإخبارية

قال أحمد بشتو، موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، بمشعر منى، إن "الأمور تسير بشكل جيد بجسر الجمرات، حيث يؤدى اليوم الحجاج الشعائر مع رمي الجمرات في منى إيذانا ببدء أول أيام عيد الأضحى".





وأضاف أن إجمالى أعداد الحجاج هذا العام بلغ (1,833,164) حاجًّا، منهم (1,611,310) حجاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (221,854) حاجًّا من المواطنين والمقيمين. كما أوضح أن قطار المشاعر أسهم في عملية التصعيد إلى عرفات بأكثر من 20 ألف حافلة، وبمشاركة 100 ألف من منظومة التفويج (منهم 60 ألف سائق ومرشد ميداني).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول أيام العيد.. مراسل القاهرة الإخبارية يصف المشهد المهيب بجسر الجمرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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