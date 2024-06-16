قصف إسرائيلي مكثف يستهدف شمال النصيرات وسط قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بوقوع انفجارات في رفح الفلسطينية إثر إطلاق المدفعية الإسرائيلية قذائفها على عدد من أحياء المدينة.





وبحسب القناة الإخبارية، حلقت المسيرات الإسرائيلية بكثافة في أجواء رفح الفلسطينية وأطلقت النيران تجاه مواطنين يحاولون الوصول إلى المناطق الغربية. كذلك، وقع قصف إسرائيلي مكثف استهدف عددا من المناطق شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

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