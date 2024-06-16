وزير الخارجية الأوكراني: لم تتم مناقشة أي خطط سلام بديلة في قمة سويسرا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إنه "لم تتم مناقشة أي خطط سلام بديلة في قمة سويسرا"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان سيرجي تسيكوف، عضو مجلس الاتحاد الروسي، وهو المجلس الأعلى بالجمعية التشريعية الروسية، قد صرح بأن المؤتمر الذي يعقد في سويسرا لا علاقة له بتحقيق السلام في أوكرانيا، ولكنه يعد محاكمة لروسيا.

وأضاف تسيكوف، اليوم الأحد - "إن هذا ليس مؤتمرا لتحقيق السلام في أوكرانيا .. إنما هو محاكمة لروسيا، لقد عقدوه لهذا الغرض"، وأوضح أنهم يستخدمون هذا المؤتمر فقط للحفاظ على هيمنتهم ونفوذهم.

وأشار المشرع الروسي، إلى أن الدول المشاركة في المؤتمر تعرف التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الماضي في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية وتقوم بمناقشتها، وقال: "لقد حدد فلاديمير بوتين بوضوح موقف روسيا في هذه المرحلة".

وقدم بوتين مقترحات سلام جديدة لحل الصراع في أوكرانيا، في وقت سابق، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي لوجانسيك ودونيتسك الشعبيتين وزابوريجيا وخيرسون كمناطق تابعة لروسيا، وتعزيز وضع عدم الانحياز والخالي من الأسلحة النووية في أوكرانيا، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، ورفض مكتب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي هذه المبادرة.