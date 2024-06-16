نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين إلى 14 شخصا وفقدان 17 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأردنية، ارتفاع عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج إلى 14 وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجا.

وقال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية، السفير سفيان القضاة، إن "الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن".

وأضاف أن الجهات المذكورة تتابع عمليات البحث عن الحجاج الـ 17 المفقودين.

وأعرب القضاة عن "أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج المتوفين".

وأوضح أن "الحجاج المتوفين، والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية".

وفقي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن 6 مواطنين أردنيين لقوا حتفهم كانوا يؤدون مناسك الحج إثر إصابتهم بضربة شمس، أمس السبت.